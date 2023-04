Axa IM cote ses trois ETF sur la Bourse suisse

Les trois ETF lancés l’an dernier par Axa IM sont cotés à partir d’aujourd’hui sur SIX Swiss Exchange. Les deux ETF actifs thématiques AXA IM ACT Biodiversity Equity Ucits ETF USD Acc et AXA IM ACT Climate Equity Ucits ETF USD Acc, ainsi que l’ETF indiciel AXA IM Nasdaq 100 Ucits ETF USD Acc, sont déjà enregistrés auprès des autorités helvètes, mais leur cotation à la Bourse de Zurich devrait faciliter leur distribution auprès de la clientèle suisse, un « marché prioritaire », selon un porte-parole du gérant français. Ces ETF, enregistrés dans un total de 10 pays, étaient déjà cotés en Allemagne, en Italie et même au Mexique pour celui sur le Nasdaq. Le format Ucits est en effet très reconnu par les investisseurs latino-américains. Le gérant n’a en revanche pas jugé utile, à ce stade, de les coter à Paris.

Axa IM devient ainsi le 27ᵉ émetteur d’ETF à distribuer ses produits sur SIX Swiss Exchange, et le dixième à y proposer des ETF actifs.

Présente sur ce segment depuis 2014, la Bourse de Zurich compte 62 fonds cotés gérés activement. Si le volume négocié sur ces derniers est encore marginal (91,1 millions de francs suisses au premier trimestre contre 15,5 milliards pour l’ensemble des ETF), il enregistre une croissance exponentielle de 195 % d’un trimestre sur l’autre.