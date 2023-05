Surperformance de l’Euro contre dollar

Le momentum haussier perdure pour l’euro avec une appréciation de la paire EUR/USD de 3,2% depuis le début d’année. Contrairement à ce qu’on a pu lire ici et là, ce n’est pas uniquement le reflet de la faiblesse du dollar américain. Si le dollar chutait face à toutes ses contreparties, le taux de change effectif réel de l’euro ne serait pas si élevé. Nous sommes donc vraiment face à une surperformance de l’euro. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’appétit des investisseurs pour la monnaie unique : l’absence de récession en zone euro (alors qu’elle se rapproche aux Etats-Unis) et des facteurs structurels comme l’excédent du compte courant de la balance commerciale et des taux d’intérêt certainement durablement plus élevés qu’outre-Atlantique.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

Defthedge propose de l’analyse technique, un outil de pilotage et du conseil opérationnel en risques de change et de matières premières.