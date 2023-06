Saxo Banque place les comptes-titres sociétés sur son étagère

Saxo Banque a annoncé étendre son offre aux entreprises par le biais de comptes-titres sociétés souhaitant placer leurs excédents de trésorerie sur les marchés financiers. L’offre étoffée comprendra désormais un compte-titres rémunéré jusqu’à 3,76%, précise la société. Cela sans limite de dépôt, sans blocage des fonds, les intérêts étant perçus sur les liquidités non investies en euro et en dollar américain.

Le panel d’investissements disponibles apparaît très large. Il englobe selon Saxo Banque «une dizaine de classe d’actifs sur plus de 60 places boursières et dans des obligations d’Etat ou du secteur privé, des OPCVM, actions, ETF, futures, options et autres produits dérivés».

Multidevises

Le spécialiste de l’investissement en ligne n’en doute pas : «qu’ils soient une holding patrimoniale, une société commerciale, civile ou une exploitation agricole, les détenteurs de comptes-titres sociétés bénéficient d’une expérience client unique», proposant notamment un compte multidevises, des tarifs ultra-compétitifs et transparents ou des plateformes intuitives.

«Depuis 2008, nous accompagnons des entrepreneur(e)s et chef(fe)s d’entreprise pour leurs investissements personnels. Afin de répondre aussi à leurs besoins professionnels, nous avons étendu notre offre avec un compte-titres pour les personnes morales», souligne Elie Bohbot, directeur commercial de Saxo Banque, dans un communiqué.