Les ETI gardent confiance en dépit du fléchissement conjoncturel

L’année 2023 avait débuté sous un ciel «prometteur», elle risque de se terminer avec davantage de nuages. En l’occurrence «sur une note moins sereine pour les ETI» à en croire les résultats de la dernière édition du baromètre de financement des ETI concocté (auprès de plus de 1.200 sociétés) par la Banque Palatine et le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti). De fait, soulignent-ils, «la plupart des indicateurs relatifs à la situation financière présentent désormais une tendance baissière».

Les vents contraires se renforcent. Plus du tiers (38%) des ETI jugent que la situation de leur secteur d’activité s’est dégradée sur un an, contre 30% lors du baromètre de mars. Une même proportion rapporte un carnet de commandes en berne par rapport à celui du second semestre 2022. Les difficultés conjoncturelles observées depuis 2022, liées notamment au contexte inflationniste et à la crise de l’énergie, continuent de peser lourd sur l’activité des ETI, rappelle l’étude : la hausse des prix de l’énergie est toujours un problème pour 96% des dirigeants interrogés, et 30% des ETI connaîtront subiront plus qu’un doublement du montant de leur facture en 2023 par rapport à 2021. La hausse de la masse salariale, résultant des revalorisations liées à l’inflation mais aussi des difficultés de recrutement, est de plus en plus problématique. Et de façon générale un tiers des ETI est confronté à une augmentation de ses coûts de production de plus de 10%.

A lire aussi:

La situation financière apparaît dès lors «moins confortable», avec une dégradation de la trésorerie pour un tiers des ETI et de l’endettement net pour un quart d’entre elles. Le baromètre met en outre en lumière une progression sensible, de 34% à 50% de l’utilisation des lignes de crédit à court terme.

Embûches

«La situation actuelle appelle à une vigilance particulière et souligne combien le chemin de la compétitivité est long et semé d’embûches» estime ainsi Frédéric Coirier, PDG du groupe Poujoulat et co-président du Meti. Sur ce chemin, les dirigeants d’ETI n’en gardent pas moins confiance : plus des deux tiers (69%) contre 64% lors du dernier baromètre, se disent assez ou très confiants concernant les perspectives de leur entreprise pour la fin 2023. Certes, les «très» confiants, à 11%, sont nettement minoritaires.

Directeur général délégué de la Banque Palatine, Patrick Ibry note qu’une ETI sur deux indique avoir été approchée cette année pour un rachat ou une entrée au capital : «quelle meilleure preuve d’intérêt accru pour les ETI par le monde économique ?» clame le dirigeant.