Les dirigeants de TPE-PME signalent une dégradation de leur situation

Le contexte plus difficile imprime sa marque sur l’activité des TPE et PME, selon le baromètre semestriel de la CPME sur la première moitié de cette année. Réalisée en avril dernier, l’enquête a donné lieu à plus de 1500 réponses de dirigeants qui font part d’une dégradation de leur situation pour le tiers d’entre eux, contre seulement le quart au semestre précédent.

De fait, les indicateurs économiques suivent une pente négative, avec une baisse du chiffre d’affaires sur la période pour 36% des entreprises (28% sur la période précédente), et une réduction de la trésorerie pour 45% (42%). Les TPE et PME ne sont plus que 74% à déclarer que leur dernier exercice était positif en 2022, contre 79% en 2021.

L’inflation plus mordante

L’inflation fait sentir ses effets pour la quasi-totalité des entreprises et les trois quarts d’entre elles (contre les deux tiers au second semestre 2022) reportent les hausses de prix d’achat sur les prix de vente, subissant alors une baisse des ventes dans 54% des cas (43% dans l’enquête de novembre 2022).

A lire aussi:

Les dispositifs mis en place pour alléger la facture énergétique sont connus de plus de 60% des entreprises mais n’empêchent pas la hausse des prix de l’énergie d’impacter la trésorerie dans 70% des cas. Seulement 28% des entreprises envisagent des investissements pour remédier à cette situation, la CPME voyant là le signe d’un besoin de financement et d’accompagnement. Par ailleurs, l’enquête souligne l’impact à venir des ZFE-m (zones à faibles émissions mobilité), 20% des entreprises estimant que leur activité s’en ressentira de façon négative.