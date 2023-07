Laillet Bordier Acer Finance lance un fonds de fonds 100% ETF

Un partenariat renforcé. Après le lancement d’un premier fonds en 2020, Laillet Bordier Acer Finance (LB&AF), société de gestion de portefeuilles et Active Asset Allocation (AAA), société d’ingénierie financière, portent sur les fonts baptismaux AAD ETF. Ce véhicule est investi en ETF actions (exchange traded fund, fonds indiciels passifs cotés) provenant de quatre fournisseurs : Amundi, BlackRock, BNP Paribas AM et Invesco. Derrière ce fonds de fonds se cache l’expertise d’AAA en termes de contrôle des risques.

La technique d’allocation retient non pas la VaR (Value at Risk) ou la volatilité d’un segment de marché, mais la méthode dite filtered historical simulations (FHS) qui mêle gestion active et passive, diversification et hedging.

Une technique d’allocation strictement quantitative ici totalement adossée à une douzaine de fonds cotés, gage selon AAA d’une exposition aux facteurs de risques les plus purs, car délestés de l’alpha d’un gérant. Par la sélection des ETF sous-jacents, ce véhicule offre une diversification multi-devises, multi-capitalisations, multi-continents et multi-thématiques.