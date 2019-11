Pandat Finance ouvre son capital à Isai Expansion

Le courtier en placements de trésorerie, Pandat Finance, veut accélérer son développement en faisant entrer Isai Expansion à son capital. Il s’agit du premier tour de financement de la fintech auprès d’un institutionnel. Les deux parties n’ont pas souhaité donner les détails financiers de l’opération. Le montant investi se situerait entre 5 et 30 millions d’euros.

Créé en 2009 par David Guyot et Thomas Forest, Pandat Finance est devenu spécialiste du conseil aux entreprises pour leurs placements, grâce au réseau constitué auprès de 80 partenaires financiers, essentiellement français. Cette année, ses interventions portent sur plus de 10 milliards d’euros de placements, émanant des 5.000 premières entreprises françaises. «Avec Isai Expansion, l’objectif est d’élargir notre clientèle aux 200.000 entreprises suivantes. L’investisseur spécialiste en digital va nous aider à adapter notre modèle de distribution aux PME et ETI et à nous insérer dans les stratégies multicanales des banques, assureurs et gérants», explique David Guyot.

Une offre diversifiée

et un positionnement BtoB

La digitalisation de la société est au cœur de cette levée de fonds. «Nous voulons aider Pandat Finance à croître et à accélérer en automatisant certaines briques de leurs métiers grâce à plus de technologie et aux meilleures pratiques digitales», affirme Antoine Lacour, Partner d’Isai Expansion. En parallèle, le courtier va continuer d’offrir des services sur mesure via des conseils personnalisés au téléphone. De quoi répondre aux préoccupations des entreprises dans un contexte de taux durablement bas.

A côté des comptes courants rémunérés, le spécialiste vend des comptes à terme progressifs avec préavis de 32 jours, et, pour plus de dynamisme, des produits structurés. Pour les banques, ces offres de placement via un courtier sont l’occasion d’accroître leur clientèle. «Les taux de sortie des entreprises sur les comptes à terme sont très faibles, nous chiffrons à 100 millions d’euros les gains réalisés par rapport à des placements à des taux variables», revendique David Guyot.

Pandat Finance propose aussi des OPCVM monétaires et des SCPI, de même que des produits d’assurance comme le contrat de capitalisation, l’assurance vie des personnes morales. «La diversification de son offre produit, son positionnement BtoB, l’expertise de son équipe ainsi que l’ambition du projet ont convaincu Isai Expansion d’y investir», précise Antoine Lacour.