RGreen Invest accueille Armen à son capital pour accélérer sa croissance

Après PAI Partners, Meridiam ou encore Sofinnova ces derniers mois, c’est au tour de RGreen Invest d’ouvrir le capital de sa société de gestion. Et contrairement aux exemples précités, il s’agit cette fois-ci d’une opération franco-française puisque le spécialiste des infrastructures de la transition énergétique a choisi Armen comme partenaire. Le «GP-staker», société de gestion spécialisée dans la prise de participation minoritaire au capital d’autres sociétés de gestion, pourra monter jusqu’à 15% du capital de la société fondée par Nicolas Rochon en 2013, en fonction de ses étapes de croissance. Il s’agit du tout premier investissement d’Armen, précurseur du GP-staking européen qui vient de réaliser un premier closing à 150 millions d’euros pour son premier fonds sur un objectif final de 400 millions.

Ni le montant de l’opération, qui reste soumise au feu vert de l’Autorité des Marchés Financiers, ni la valorisation de RGreen Invest ne sont dévoilés. «Cette opération est le fruit d’une rencontre entre deux équipes avec l’objectif d’accélérer le plan de développement de nos stratégies d’investissement dans la transition énergétiques. Nous n’avons pas lancé de processus organisé mais avons rencontré les associés d’Armen lorsqu’ils lançaient leur projet», retrace Nicolas Rochon, président-fondateur de RGreen Invest.

Plateforme multistratégies

A côté de son activité phare d’investissement en fonds propres dans des infrastructures de transition et d’adaptation au changement climatique, Infragreen, qui en est à son cinquième fonds avec pour objectif 1,2 milliard d’euros, RGreen Invest a développé trois autres stratégies : la dette infrastructure senior court terme, Infrabridge, dont le troisième véhicule a collecté 231 millions ; la dette à impact dédiée à la transition énergétique des PME et ETI africaines, Afrigreen, qui dispose de 87,5 millions à l’issue de son premier closing ; et RSolutions, une stratégie de capital-développement dédiée au financement de jeunes sociétés innovantes en matière d’adaptation au changement climatique, d’écologie ou d’impact social.

Les partenaires, tous deux sociétés à mission, étaient fait pour s’entendre. «Nous avons constaté la maturité de RGreen Invest quant à sa vision de ce que doit devenir une société de gestion, à quoi s’ajoute l’urgence climatique qui nécessite d’accélérer le développement de la société. Elle avait besoin de notre expertise et de notre soutien financier pour accompagner cette croissance. Nous avons mesuré les enjeux, donc notre investissement se fait à 100% par apport d’argent frais via une augmentation de capital », souligne Laurent Bénard, directeur général et cofondateur d’Armen.

«Armen comptera 20 personnes d’ici la fin de l’année dont 5 dédiées aux relations investisseurs. Nous sommes confiants dans notre capacité à accompagner nos participations dans leurs futures levées de fonds », ajoute Dominique Gaillard, président et cofondateur d’Armen, qui précise qu’à ce stade, Armen n’a pas vocation à investir directement dans les fonds des sociétés de gestion en portefeuille. Par ailleurs, les carnets d’adresse des familles industrielles qui viennent d’investir au capital d’Armen, devraient permettre d’élargir encore davantage la population d’investisseurs à solliciter.

L’argent issu de cet investissement servira donc à accélérer le développement des stratégies de RGreen, recruter, et accroître l’investissement des équipes et de la société de gestion dans les fonds aux côtés des investisseurs (GP-committment). Avec l’augmentation de la taille des fonds, ces derniers demandent de plus en plus aux équipes de private equity d’investir davantage que le traditionnel 1% du montant levé afin de s’assurer d’un vrai alignement d’intérêts. « Cet investissement nous donnera les moyens de renforcer l’alignement d’intérêt avec nos investisseurs. Pour exemple, RGreen Invest a souscrit à hauteur de 15% au pre-closing de notre nouvelle stratégie RSolutions. Par ailleurs, ces moyens nous permettront de renforcer nos équipes afin de toujours mieux servir nos partenaires », ajoute Nicolas Rochon.

D’autres opérations à venir pour Armen

La croissance de RGreen, déjà rapide, doit lui permettre de quintupler ses actifs sous gestion d’ici à 2030. «Nous avons commencé avec 30 millions d’euros il y a dix ans et nous avons aujourd’hui 1,9 milliard d’euros sous gestion. Pour rappel, nous avons investi 500 millions d’euros en 2022 », illustre le patron de RGreen Invest, qui a obtenu la certification B Corp en février dernier et dont tous les fonds sont déclarés article 9 du règlement SFDR.

Armen demeurera un actionnaire minoritaire engagé avec deux sièges au conseil de surveillance mais ne sera pas impliqué dans le comité d’investissement. Les 85% du capital restant sont détenus par quatre associés de RGreen, dont Nicolas Rochon en poisition d’actionnaire majoritaire.

Ce premier investissement d’Armen ouvre donc le marché du GP-staking européen. Les solutions de financement des sociétés de gestion, donc le GP-staking, sont amenées à fortement se développer dans les prochaines années à la faveur de la croissance de l’industrie européenne. Armen compte bien y contribuer. «Nous avons bon espoir de finaliser une seconde opération avant l’été», indique Dominique Gaillard.