La dette privée profite de la frilosité des banques

Alors qu’elle venait compléter de la dette bancaire, la dette privée s’impose progressivement en tant qu’alternative au financement bancaire. Devenue plus mature, la dette privée constitue désormais une classe d’actifs à part entière, enregistrant une croissance régulière.

Les fonds de dette privée ont eu le vent en poupe tout au long de l’année 2022, avec un point culminant au quatrième trimestre avec une collecte totale de 60,7 milliards de dollars. Ils ont dépassé les 200 milliards de dollars de collecte au niveau mondial pour la troisième année consécutive, selon Pitchbook.

Un contexte favorable à la dette privée

Les tensions inflationnistes et la hausse des taux ont plongé les banques dans un état d’attentisme, les amenant à adopter une approche plus prudente des transactions. Cet attentisme a poussé les acteurs sur le marché, y compris les fonds de private equity, à se pencher sur des solutions de financement alternatives au financement bancaire.

Le contexte, a été largement en faveur de la dette privée, qui a pris le relais. « On observe un attrait de plus en plus prononcé des acteurs du private equity pour cette classe d’actifs » a déclaré à l’Agefi, James Reynolds, co-directeur mondial de la dette privée, chez Goldman Sachs Asset Management.

Certes plus coûteuse, la dette privée attire en ce qu’elle offre un financement plus confidentiel et à taux variable. Selon lui, les entreprises sont de plus en plus disposées à payer le premium associé à la désintermédiation afin de bénéficier d’un financement personnalisé et de décisions rapides de la part du prêteur.

Si la dette privée gagne du terrain et joue le relais depuis des décennies, « on observe une réelle dislocation du marché depuis 18 mois, en particulier sur le large cap », ajoute James Reynolds.

En raison des conditions de marché actuelles incertaines et volatiles, la syndication des prêts devient plus complexe pour les banques, particulièrement en Europe.

Par ailleurs, « la demande croissante pour cette classe d’actifs attire l’attention des investisseurs » commente le directeur de la dette privée de la banque américaine qui revendique un rendement entre 10% et 12%.

Il reste à savoir si cette tendance de fond va se poursuivre en 2023 avec les difficultés que rencontrent les fonds pour mobiliser des capitaux.