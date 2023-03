Investcorp lève 1,2 milliard de dollars pour une nouvelle stratégie nord-américaine

Le gérant moyen-oriental Investcorp, spécialiste du non coté, a annoncé fin février avoir levé 1,2 milliard de dollars pour un fonds de private equity ciblant l’Amérique du Nord. La société a reçu des fonds de la part d’investisseurs institutionnels et de family offices d’Amérique du Nord, d’Europe et de la région du Golfe.

Le fonds, qui a déjà investi dans sept sociétés, cible des prises de contrôle d’entreprises familiales ou détenues par leurs fondateurs, qui évoluent sur le segment des services et qui font parties du mid-market nord-américain. Il couvrira six thématiques : les technologies, la connaissance, les données et les informations, la chaîne d’approvisionnement, l’industrie et les services singuliers aux consommateurs.

L’équipe nord-américaine d’Investcorp était investie dans 12 entreprises à fin 2022, et a déployé 2,3 milliards de dollars entre 2016 et 2022.