Insight Partners réduit la taille de son fonds de 20 milliards de dollars

Insight Partners a réduit l’objectif de 20 milliards de dollars pour son dernier fonds et annoncé qu’il ralentirait le rythme de ses opérations après un an d’ambiance glaciale pour les levées de fonds dans un contexte de chute de valorisations dans la technologie, rapporte le Financial Times. La société américaine de capital risque, qui est l’un des principaux investisseurs de croissance dans la tech aux Etats-Unis avec 90 milliards de dollars d’actifs, a levé seulement environ 2 milliards de dollars pour son treizième fonds, qui a été commercialisé en juin dernier. Dans une lettre aux investisseurs institutionnels lundi, Insight Partners a indiqué qu’il assistait à « une grande remise à zéro dans la tech ». Résultat, Insight va réduire la taille de son dernier fonds à 15 milliards de dollars.