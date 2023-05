Des accidents majeurs sont à craindre sur le marché de la dette privée, selon TCW

Quelques heures après que les autorités de régulation américaines ont saisi First Republic, que JPMorgan Chase a accepté d’acquérir, Katie Koch, présidente et directrice générale de TCW Group et ancienne banquière de Goldman Sachs, a émis une mise en garde concernant le marché de la dette privée américaine lors de la Milken Institute Global Conference.

Elle a déclaré que des fissures commençaient à apparaître sur le marché de la dette privée et que les investisseurs devraient se préparer à des «accidents majeurs» dans ce secteur en pleine effervescence au cours de la prochaine décennie. Selon Koch, la plupart des sociétés de dettes privées ont été créées après la crise financière mondiale, dans un contexte de taux d’intérêt faibles, voire nuls. Le contexte actuel est tout autre.

La présidente du groupe à 215 de milliards de dollars d’actifs sous gestion, nuance en ajoutant que cette classe d’actif est «l’une des grandes opportunités d’investissement» pour la prochaine décennie, mais seulement si les investisseurs l’abordent «de la bonne manière, de manière conservatrice».

A lire aussi:

Elle a également souligné une certaine corrélation entre la dette privée et les actifs de private equity, ce qui signifie que les investisseurs doivent s’assurer que leurs gestionnaires de dette privée sont compétents en matière d’origination de deals «et ne dépendent pas uniquement de ces grands sponsors de private equity». Les due diligences devront être plus approfondies à l’avenir, et les portefeuilles dotés de clauses (« covenants ») plus restrictives devraient mieux résister aux pressions économiques, selon la dirigeante.