Bpifrance est devenu en 10 ans l’un des plus importants capital-investisseurs européens

Créé en 2012 sous la mandature de François Hollande en pleine crise financière, Bpifrance a décidé de faire le bilan de son impact sur le tissu économique français après 10 ans d’activité, dans un rapport de 152 pages dévoilé ce lundi. Pour cela, « nous nous sommes appuyés sur une trentaine d’études scientifiques réalisées sur la période, ainsi que sur le retour d’expérience des collaborateurs de Bpifrance et des entreprises accompagnées », fait valoir Pascal Lagarde, directeur exécutif chez Bpifrance, direction de l’international, de la stratégie, des études et du développement.

En 10 ans, Bpifrance a soutenu 535.000 entreprises à travers ses différents outils (capital-investissement, aides à l’innovation, financements moyen ou long terme, prêts bancaires garantis, assurance export, financements court terme et dispositifs d’accompagnement). Cela se traduit par quelque 260 milliards d’euros de financements accordés, auxquels s’ajoutent les 190 milliards d’assurance export. Sept entreprises accompagnées sur dix sont des très petites entreprises (TPE). « Nous avons soutenu 70.000 entreprises chaque année en 10 ans, sachant qu’une même entreprise peut avoir bénéficié d’aides différentes », précise Philippe Mutricy, directeur de l’évaluation des études et de la prospective chez Bpifrance.

Si l’on se penche sur l’activité de capital-investissement de la banque publique, à savoir ses investissements directs et sa branche fonds de fonds, ce sont 47,7 milliards d’euros qui ont été apportés en fonds propres à 6.830 entreprises, le gros de ce montant étant destiné aux sociétés en développement, par opposition aux transmissions ou créations d’entreprises, pour environ 27 milliards. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont été les principales bénéficiaires puisqu’elles représentent 60% des montants investis.

Effet d’entraînement

Quel que soit son mode d’intervention, Bpifrance a toujours cherché à ce que son accompagnement permette d’attirer des financements tiers. Selon son bilan, 1 euro investi par la banque publique en capital-investissement direct se traduit en moyenne par un financement tiers supplémentaire de 4,8 euros en capital-développement, et de 6 euros en capital-risque. Pour son activité fonds de fonds, un euro investi dans un fonds conduit en moyenne à 5 euros de souscription d’investisseurs tiers.

Bpifrance est aujourd’hui souscripteur dans plus de 500 fonds de private equity gérés par 200 sociétés de gestion partenaires. La banque publique estime avoir ainsi contribué à la croissance de 50% de la taille des fonds en moyenne, une proportion qui atteint 100% en venture. « Les fonds français étaient 2 à 3 fois plus petits que ceux du Royaume-Uni ou de l’Allemagne il y a dix ans. Aujourd’hui, ils sont du même ordre de grandeur », indique Baptiste Thornary, responsable des études macroéconomiques et évaluation chez Bpifrance. Avec plus de 50 milliards d’euros d’actifs sous gestion aujourd’hui contre 20 milliards en 2013, elle est devenue l’un des trois plus importants investisseurs européens dans le capital des entreprises en direct et indirect.

Généraliste, l’activité de capital-investissement de Bpifrance ne mise pas moins sur les secteurs d’avenir, 54% de ses investissements y étant dédiés, le numérique en tête (29%). Sur les 31 licornes recensées en France en 2022, Bpifrance en détient 11 au sein du portefeuille du fonds Large Venture. En capital-risque, la banque publique a investi 11,5 milliards d’euros ces dix dernières années. Et compte bien continuer à ce rythme, d’autant plus dans une période de difficulté d’accès au financement des start-up.