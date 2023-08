Ares Management investit 75 millions de dollars dans le nouveau club de Lionel Messi

L'Agefi

Le groupe de gestion d’actifs et de fortune italien Azimut a fait état d’une collecte de 513 millions d’euros pour le mois de juillet, portant à 4,3 milliards d’euros sa collecte nette depuis le début de l’année. Le gestionnaire vise entre 6 et 8 milliards d’euros d’entrées nettes. Ses encours sous gestion atteignaient 58,6 milliards d’euros à fin juillet et 87 milliards en comptant les encours administrés.