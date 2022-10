Sidney Oury : «On s’entoure de gens avec qui on aime travailler»

Sidney Oury, co-fondateur et directeur général d’IVO Capital Partners.

Sidney Oury, co-fondateur et directeur général d’IVO Capital Partners, est l’invité de Haute Fréquence, le podcast de L’Agefi dédié aux parcours inspirants dans la finance.

Après une première expérience rapide chez Price, Sidney Oury traverse l’Atlantique et rejoint Merrill Lynch à New York. Cette expérience fondatrice lui permet aussi de croiser Michaël Israel, une rencontre décisive. C’est avec lui que Sidney Oury va fonder, en 2012, IVO Capital Partners, une société de gestion spécialiste de la dette d’entreprises et des marchés émergents. Il réalise ainsi son rêve de devenir entrepreneur…

Retrouvez tous nos podcasts.