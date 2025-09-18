Romain Stokes Quadrille Capital Partner, Growth Europe

Parcours professionnel

Romain Stokes a rejoint Quadrille Capital en avril 2021 en tant que Vice President. Il y est nommé Partner, Growth Europe en septembre 2025. Il a débuté chez HSBC France puis a passé cinq ans chez LD&A / Drake Star Partners, société de financement d’entreprises spécialisée dans le secteur numérique. Ensuite, il a rejoint l'équipe Tech de Rothschild & Co comme Associate puis Vice President, travaillant sur des opérations de capital-risque et de fusions-acquisitions pendant trois ans.