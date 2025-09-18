© Marco Cella Francesca Bellettini Kering Présidente-directrice générale de Gucci

Parcours professionnel

Francesca Bellettini a débuté sa carrière à Londres, dans la banque d’investissement, chez Goldman Sachs International, Deutsche Morgan Grenfell et Compass Partners International. Ensuite, en 1999, elle rejoint le Groupe Prada : elle a été en poste au sein de la division planification et développement (1999) puis responsable des opérations de Helmut Lang (2002). Elle travaille au sein du Groupe Kering depuis 2003 : elle a commencé en tant que directrice de la planification stratégique et directrice associée du merchandising chez Gucci (2003), puis elle a été directrice du merchandising (2008) puis directrice du merchandising et de la communication (2010) au sein de Bottega Veneta. Par la suite, elle devient directrice générale de Saint Laurent (2003) puis, en parallèle, directrice générale adjointe de Kering, en charge du développement des maisons (2023). Elle est nommée présidente-directrice générale de Gucci en septembre 2025. Elle demeure membre du comité exécutif de Kering.

Diplômes : Bocconi University