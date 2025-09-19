Laurent Caremantrant Volkswagen Group France Chef de département commerce et réseaux de la marque Volkswagen

Parcours professionnel

Laurent est doté d’une expérience de plus de 20 ans au sein de Volkswagen Group : il a été en charge du management des actions commerciales et de la distribution pour Volkswagen Véhicules Utilitaires, chef de district pour la marque Audi, chef de région pour Volkswagen. Par la suite, il a été directeur de la filiale de distribution des sites parisiens des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda et Volkswagen Véhicules Utilitaires (2014-16) et enfin, chef du département commerce chez SEAT France au sein de Volkswagen Group France (2016-19). Depuis le 1er décembre 2019, Laurent occupe le poste de directeur des ventes et du développement réseau chez Porsche France. Il est nommé chef de département commerce et réseaux de la marque Volkswagen au sein de Volkswagen Group France à compter du 1er novembre 2025.

Prise de fonction : 1 octobre 2025