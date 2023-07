François Adam

Nathalie Bricker Natixis Investment Managers

Début de carrière chez KPMG (1991). Caisse des Dépôts et Consignations (1995) : animatrice du réseau comptable pour les activités de marchés et dépositaires (1995), responsable de la comptabilité centrale (1998), adjointe au responsable du département comptable et responsable du secteur comptes sociaux pour CDC Ixis (2000). Natixis : directrice des normes et systèmes comptables (2005), directrice comptable (2007), directrice comptabilité et ratios (2013), membre du comité exécutif (2016) puis, en parallèle, directrice financière et membre du comité de direction générale (2018) ; directrice finances et stratégie de Natixis Investment Managers (depuis 2023).