Chrystelle Busque

Guillaume Truttmann Eiffel Investment Group

Négociateur taux et change (2008-10) puis gérant obligataire et analyste crédit (2011-14) chez Covéa Finance, gérant taux et analyste crédit au sein de Quilvest Gestion (2014) puis en charge de la gestion High Yield pour Meeschaert AM (2018). Director et gérant sur les stratégies et fonds de crédit coté chez Eiffel Investment Group (depuis 2023).