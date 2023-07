Carlos Araujo Blanco Allianz France Directeur ESG, innovation et gouvernance, au sein de l’unité investissements

Parcours professionnel

Début de carrière en tant qu’auditeur pour l’organisation non gouvernementale Transparency International (Venezuela) puis assistant commercial à l’Ambassade de Turquie à Caracas. Consultant au Groupe des 77 aux Nations Unies (coalition de pays en développement pour la coopération économique et politique au sein des Nations Unies) (2012), chercheur pour le cabinet de conseil sur l’environnement BiPro GmbH en Allemagne (2013), analyste ESG (environnement, social et gouvernance) (2015), consultant puis chef de projet sur des programmes d’émission d’obligations vertes chez Vigeo Eiris à Paris. Allianz France : analyste ESG senior (2019) puis directeur ESG, innovation et gouvernance (depuis 2023) au sein de l’unité investissements.

Diplômes : Institut d'Études Politiques - IEP Paris