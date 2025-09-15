Bertrand Destruhaut Howden France Directeur de la région Normandie

Parcours professionnel

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le courtage, Bertrand Destruhaut apporte une expertise solide en assurance entreprises, acquise auprès de grands comptes internationaux, entreprises de taille intermédiaire et petites-moyennes entreprises. Il a dirigé pendant plus de 15 ans des sociétés de courtage en régions, où il a accompagné leur transformation et leur croissance. Bertrand a débuté sa carrière en 1995 à la CECAR (devenue Marsh) où il a occupé différentes fonctions commerciales et managériales. À partir de 2007, il a pris la direction de plusieurs structures en régions en phase de transition : Europassur (Ile-de-France), Malmasson Courtage (Est), Coates Assurances (Sud-Ouest). Depuis 2019, il occupait la fonction de directeur de la filiale orléanaise puis de directeur IARD du Groupe France Courtage. Il est nommé directeur de la région Normandie de Howden France à compter du 1er octobre 2025.

Prise de fonction : 1 octobre 2025