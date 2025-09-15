Jean-Baptiste Estève Volkswagen Group France Directeur du département commerce, Audi France 42 ans

Parcours professionnel

Jean-Baptiste Estève possède plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie automobile. Il a débuté son parcours au sein du réseau Renault en tant que vendeur puis chef des ventes. En 2009, il intègre Volkswagen Group France, d’abord chez Skoda, où il exerce les fonctions de responsable régional, responsable des ventes aux entreprises et véhicules d’occasion et enfin chef du service administration des ventes. En 2016, il rejoint la marque Audi en tant que directeur régional pour la moitié de la France où il a joué un rôle déterminant sur le terrain. Depuis 2020, il avait rejoint les équipes de Mobility Solutions en charge des ventes aux entreprises pour toutes les marques du groupe (Volkswagen, Audi, Volkswagen Véhicules Utilitaires, SEAT, Cupra, Skoda). Il prend la direction du commerce d’Audi France à compter du 1er août 2025. Il intègre le comité de direction d’Audi France.