Benoît Beaulieu

Xavier Pelton AG2R La Mondiale

Début de carrière en tant que consultant au sein du département commerce (1999) puis directeur Paris petites et moyennes surfaces du département bureaux Paris (2003) chez DTZ France. Asset Manager (2006) puis directeur adjoint Asset Management au sein de Société Générale Asset Management Alternative Investments, directeur adjoint Asset Management et responsable du pôle bureaux d’Amundi Asset Management (2010). AG2R La Mondiale (depuis 2014) : responsable du département acquisition, Asset Management et arbitrage (2014) puis directeur de l'immobilier de placement (depuis 2023).