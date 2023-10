Les marchés financiers ont vu noir en septembre

Après un bon début de troisième trimestre, les espoirs des investisseurs ont rapidement été déçus. «Le troisième trimestre avait démarré en mode prise de risque (risk-on), avec un Fomo (fear of missing out), la peur de manquer la hausse, en plein essor dans un contexte de goldilocks caractérisé par une forte croissance et des taux au pic, qui ont conduit à un élargissement du rallye boursier au-delà de l’intelligence artificielle et de la technologie, rappelle Emmanuel Cau, stratégiste actions chez Barclays. Cependant, à mesure que l'été avançait, le narratif du marché est rapidement passé d’un atterrissage en douceur à une nouvelle fois la stagflation.»

Le mois de septembre a été le pire pour les marchés financiers cette année avec seulement 7 actifs sur les 38 suivis par les stratégistes de Deutsche Bank (DB) dans le vert (pétrole et matières premières mais aussi les actions des banques européennes, la Bourse brésilienne, le FTSE 100 et le high yield euro). Sur le trimestre, seulement 11 sont en territoire positif. «Ce repli a plusieurs causes mais l’une des plus importantes a été la prise de conscience que les banques centrales allaient maintenir durablement leurs taux d’intérêt plus élevés, alors que dans le même temps le baril de pétrole a grimpé de 20 dollars au cours du troisième trimestre», souligne Henry Allen, stratégiste chez DB. Avec des taux réels au plus haut depuis des années et un baril de pétrole de retour vers les 100 dollars.

Les portefeuilles 60/40 à la peine

L’évolution en septembre a ajouté à la réputation d’un mois traditionnellement mauvais. «Septembre peut être un mois cruel pour les actions, et cette année n’a pas été différente, car la volatilité saisonnière a vu le MSCI World chuter de 5%, et de 7% par rapport à fin juillet des sommets», indique Emmanuel Cau. «Pour la quatrième année consécutive, le S&P 500 et le Stoxx 600 ont reculé en septembre tandis que l’indice Bloomberg global bands aggregate baisse pour la septième année consécutive», ajoute Henry Allen. Du fait de cette baisse simultanée, les portefeuilles 60/40, composés à 60% d’obligations et de 40% d’actifs risqués, accusent leur première perte trimestrielle depuis un an.

La correction a été spectaculaire sur les marchés de taux, même si les derniers indicateurs d’inflation ont permis au rendements des emprunts d’Etat des deux côtés de l’Atlantique de refluer quelque peu vendredi sous leurs pics atteints la semaine passée. Quoi qu’il en soit, sur le marché américain, le rendement du Treasury 10 ans a bondit de 73,5 points de base (pb), à 4,57%, après avoir atteint un plus haut en séance le 28 septembre de 4,69% (plus haut depuis 2007). Le rendement à 30 ans a pris 84 pb, à 4,7%, sur fonds de crainte persistante sur l’inflation à cause de la hausse du baril de pétrole et du risque d’effets de second tour sur l’inflation cœur. Le cours du brent (la meilleure performance en septembre et sur le troisième trimestre) a bondi de 27,2% entre juin et septembre à 95,30 dollars le baril, sa plus forte hausse depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le marché semble toutefois anticiper une prochaine pause des banques centrales sur les niveaux actuels, ce qui a provoqué une nette repentification de la pente des taux, mais a décalé le moment où elles allaient commencer à rebaisser leurs taux. Les taux longs ont également nettement progressé en Europe, où le rendement du Bund 10 ans a approché 3%, et au Japon.

Les taux pèsent sur les valorisations

«Un autre thème du trimestre a été les indications croissantes selon lesquelles l'économie mondiale ralentissaient», poursuit Henry Allen. A commencer par l’emploi aux États-Unis, dont la croissance moyenne des créations de postes sur trois mois a atteint un point bas de 150.000 depuis le début de la pandémie de Covid. «Dans la zone euro, l’indice PMI composite a été en territoire de contraction tout au long du troisième trimestre», ajoute-t-il. Ce à quoi s’est ajouté le ralentissement en Chine. Dans ce contexte les marchés actions ont été chahutés, avec une baisse de 4,8% pour l’indice S&P 500 en rendement total en septembre et de 3,3% sur l’ensemble du trimestre. «Mais le moteur principal de ce repli est la hausse des taux réels, explique Emmanuel Cau. Cela a fait pression sur les valorisations, en particulier à l’extrémité du spectre des valeurs à duration longue, bien détenues et très médiatisées, par exemple dans la technologie et le luxe, qui commencent en outre à montrer des signes de faiblesse fondamentale.» Les autres marchés boursiers ont été en repli avec une baisse de 2% pour le Stoxx 600 et de 3,4% pour le Nikkei. «La performance est toujours positive sur une base cumulée, avec un gain de 13,1% pour le S&P 500 par exemple, bien que ces gains viennent d’un groupe relativement restreint de titres, le S&P 500 équipondéré n’ayant augmenté que de 1,8% depuis le début de l’année», indique Henry Allen.