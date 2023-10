Asie : le renouveau

Des fondamentaux structurels positifs permettront aux économies vastes et diversifiées d’Asie de générer environ 70 % de la croissance mondiale totale cette année, tandis que les marchés développés occidentaux n’y contribueront qu'à environ 20 %. Cela s’explique en partie par le fait que les décideurs politiques chinois cherchent à stimuler l’activité intérieure dans des domaines cibles tels que la consommation, alors que le pays fait face aux vents contraires associés à sa transition prévue vers une croissance de haute qualité.

Ces tendances permettent au cycle économique asiatique de s'écarter de celui de l’Occident, à un moment où les principales banques centrales américaine et européenne luttent contre une inflation élevée par une politique contracyclique. Le potentiel de croissance et de diversification des actifs asiatiques devient donc de plus en plus précieux à mesure que nous évoluons vers un monde multipolaire plus volatil, à la fois de manière isolée et dans le contexte de portefeuilles mondiaux.

Asie : un nouveau départ ?

Mettre la Chine en perspective

Malgré le recalibrage des attentes du marché concernant la croissance du PIB chinois et le soutien politique, les arguments crédibles en faveur de l’investissement en Chine continuent de s’appuyer sur :

une marge de manœuvre suffisante pour que les décideurs politiques étendent un soutien ciblé – même si le rythme et l’étendue de ce soutien semblent inégaux ;

des fondamentaux sélectifs plus résistants que les grands indicateurs macroéconomiques, associés à des valorisations attractives ; et

une capacité d’innovation significative et une puissance industrielle à grande échelle sur de nombreux marchés, y compris une part de 60 à 90 % du marché mondial des composants de batteries de véhicules électriques.



Même si la géopolitique ne peut être ignorée, nous pensons que la dépendance commerciale sino-américaine continuera à rassembler les deux parties autour de la table et à donner le ton d’une « réduction des risques » plutôt que d’un « découplage ».

Profondeur de l’Asie

L’Asie n’est pas la Chine et l’Asie au sens large offre de la profondeur et des fondamentaux macroéconomiques relatifs attrayants, comme l’a montré 2023.

Taïwan et la Corée du Sud, plutôt que la Chine, ont été à l’avant-garde de la dynamique technologique asiatique.

Des parallèles ont été établis entre le PIB actuel de l’Inde et celui de la Chine en 2006.

L’Asie du Sud-Est continue de récolter les fruits de la reconfiguration de la chaîne d’approvisionnement « Chine plus un », notamment en Indonésie (chaîne mondiale de véhicules électriques) et en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines et au Vietnam (capacités de fabrication de produits électroniques).

Plus largement, si les mesures de relance chinoises redynamisent la consommation chinoise à l’étranger – en particulier les loisirs et le tourisme – de nombreux pays d’Asie devraient en bénéficier, parallèlement à des efforts distincts visant à stimuler le commerce intra-régional.



Approche basée sur les fondamentaux et le facteur clé de la présence sur le terrain

Les fondamentaux asiatiques résistent bien sur une base relative. Les indicateurs de crédit des émetteurs d’entreprises restent globalement solides et les valorisations des actions sont attractives par rapport aux marchés développés. En matière de durabilité, il existe un potentiel de croissance structurelle significative en Asie dans toute une série de thèmes, notamment un meilleur accès à une bonne santé, la transition énergétique et l’inclusion financière.

Dans la pratique, nous constatons des nuances et une dispersion considérables, tant au sein des marchés nationaux qu’à travers l’Asie. Les facteurs clés de succès pour investir dans la région comprennent donc :

une recherche approfondie, ascendante et basée sur les fondamentaux, avec un fort accent sur la valorisation

patience, présence significative sur le terrain et développement de relations avec le marché local et les parties prenantes.

En savoir plus