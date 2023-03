Phoenix Group accorde 384M€ à une stratégie climat

Le fonds de pension et d’épargne britannique Phoenix Group a choisi Robeco, au terme d’un appel d’offres, pour investir 338 millions de livres sterling (384 millions d’euros) dans un portefeuille diversifié d’actifs qui correspondent à des entreprises agissant en faveur de solutions climatiques et poursuivant des stratégies de décarbonation de leurs activités. Allocation stratégique: Net Zero 2050 Climate Equities - 20% Climate Global Bonds (credit) - 20% Smart Energy Equities - 15% Sustainable Property Equities - 10% Global Green Bonds 10% SDG High Yield Bonds - 10% Smart Materials Equities - 10% Smart Mobility Equities - 5% « Nous continuons à chercher les solutions qui garantissent à tous un avenir durable. Notre partenariat avec Robeco fait avancer notre engagement d’atteindre la neutralité carbone de notre portefeuille d’investissements d’ici à 2050 à travers différentes classes d’actifs», déclare James Mitchell, responsable de la recherche et des partenariats stratégiques chez Phoenix. Robeco fait partie des membres fondateurs de l’alliance Net-Zero.