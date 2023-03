L’Ircec cherche un dépositaire conservateur

L’Ircec, la caisse de retraite des artistes-auteurs, lance une consultation pour conclure un marché portant sur la réalisation de prestations de services de métiers titres.

Le titulaire aura pour mission d’accompagner la caisse dans son processus de suivi de gestion et de conservation de ses actifs et, à ce titre, la gestion administrative et comptable centralisée des différents fonds.

L’Ircec exige que les tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire, sans sous-traitance. Les tâches essentielles sont la tenue de comptes et conservation des actifs de l’Ircec, dépositaire-conservateur et gestionnaire comptable des fonds dédiés.

Date limite : 14 avril 2023.