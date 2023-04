La BEI cherche un gérant spécialiste des obligations vertes et des émergents

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) veut sélectionner un gérant d’actifs pour le compte du groupe des Institutions financières européennes pour le développement (EDFI). « L’objectif du fonds est de soutenir l’expansion et le changement de taille des marchés des obligations vertes dans les pays en développement et les émergents, afin de mobiliser à grande échelle des capitaux privés vers ces pays, les projets verts et d’infrastructures », note l’avis.

Réponse attendue avant le 26 mai