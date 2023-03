Bpifrance et des banques régionales soutiennent un fonds de capital-amorçage

La société de gestion indépendante GO Capital vient d’annoncer le lancement de Goca3, un fonds professionnel de capital investissement (FPCI). Ce véhicule investira dans une vingtaine de nouvelles sociétés technologiques dans les territoires du Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et Centre Val de Loire). Les investisseurs de ce fonds comptent le Fonds National d’Amorçage 2 de Bpifrance ainsi que les Conseils Régionaux des Pays de la Loire, de Bretagne et de Normandie, et Rennes Métropole. Le fonds regroupe également des banques régionales comme la Banque Populaire Grand Ouest, les caisses régionales du Crédit Agricole Atlantique Vendée et Ille et Vilaine, le Crédit Mutuel Arkéa, la Caisse d’Epargne Normandie, et le CIC Ouest. Le véhicule a également attiré des nouveaux partenaires dont BNP Paribas, la Banque Populaire Val de France, MBA Mutuelle ainsi que la caisse d’Epargne Loire Centre. Le fonds se concentrera dans les domaines de la santé humaine et des techniques de soin dont les biotechnologies et e-santé, la transition climatique dans les secteurs de l’énergie, de la mobilité et de l’agriculture et l’amélioration de durabilité dans le secteur industriel. Ce véhicule, qui a déjà levé 45 millions d’euros lors de son ouverture, aura un objectif de 60 millions d’euros à terme.