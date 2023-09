[Kempen] Un avenir meilleur grâce à l’agriculture

L’agriculture joue un rôle clé dans plusieurs des problèmes majeurs auxquels notre société est actuellement confrontée: une production alimentaire suffisante et saine, la détérioration de la qualité des sols, la perte de biodiversité et le réchauffement climatique. Les pratiques agricoles modernes intensives y sont pour beaucoup.

L’agriculture régénératrice peut offrir des solutions globales aux problèmes auxquels l’agriculture est confrontée. Nous sommes convaincus que les investisseurs doivent participer activement à la transition vers une alimentation et une agriculture plus durables et que les terres agricoles devraient jouer un rôle plus important dans les portefeuilles financiers institutionnels. En effet, l’agriculture est à même de générer des niveaux de revenu et de croissance du capital attractifs sur le long terme.

Un impact mesurable

L’agriculture régénératrice se distingue des autres systèmes d’agriculture durable et biologique en ce sens où elle cible des résultats quantitatifs et mesurables, sans pour autant imposer de manière dogmatique la façon dont ces résultats doivent être atteints. Par conséquent, les agriculteurs régénérateurs sont davantage axés sur les résultats. Une approche régénératrice permet d’attester si nos objectifs durables - tels qu’une alimentation plus saine et plus nutritive, la régénération des sols ou de la nature ou l’assainissement de l’eau - sont bel et bien atteints.

Un investissement, pas de la philanthropie

Les capitaux institutionnels peuvent jouer un rôle important en accélérant la transformation de l’agriculture en un système régénérateur. Il ne s’agit pas de philanthropie, où les bénéfices sont secondaires. Investir dans des exploitations et des pratiques régénératrices est une activité à long terme, dans le cadre de laquelle performances financières et performances durables vont de pair. Par exemple, nos agriculteurs peuvent démontrer comment l’agriculture régénératrice peut avoir un impact positif sur la rentabilité. L’augmentation de la matière organique du sol peut notamment conduire à une réduction des intrants synthétiques, favorisant par là même une baisse des coûts d’exploitation et une augmentation des marges.

Risques généraux à prendre en compte lors d’un investissement dans des terres agricoles

Veuillez noter que tous les investissements sont exposés aux fluctuations des marchés. Les investissements dans des terres agricoles présentent un risque moyen. Ces catégories sont généralement caractérisées par des revenus stables et des garanties relativement stables. En revanche, la négociabilité peut être limitée.



