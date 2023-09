VettaFi rachète le fournisseur d’indices thématiques EQM Indexes

Le fournisseur de services et de données aux gérants d’actifs américain VettaFi a annoncé, lundi 11 septembre, l’acquisition d’EQM Indexes, un fournisseur d’indices thématiques personnalisés. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. EQM Indexes a été co-fondé par Jane Edmondson et Dan Janowiak, qui s’appuient sur la recherche quantitative pour générer des indices thématiques (blockchain, terres rares, industrie musicale, consommation des particuliers en ligne). Ses solutions s’adressent à des conseillers financiers et gérants d’actifs basés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

A travers l’acquisition d’EQM Indexes, quelque 19 milliards de dollars d’encours suivent désormais la gamme d’indices VettaFi via des ETF et d’autres véhicules d’investissement comme les solutions d’indexation directe. En avril, VettaFi avait racheté la gamme d’indices ROBO Global composée de trois indices thématiques (robotique et automatisation, intelligence artificielle, innovation et technologies dans le secteur de la santé).