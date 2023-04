Un nouvel acteur va débarquer sur le marché des ETF

Le marché des fonds indiciels cotés (ETF) va s’enrichir de nouvelles stratégies avec l’arrivée de Circa5000, société de gestion d’investissement à impact britannique, selon les informations d’ETF Stream. Cette arrivée est programmée pour le mois de juin avec une gamme de cinq ETF thématiques au format Ucits, selon le média spécialisé sur les ETF.

Les thématiques sont les suivantes : eau et déchets propres, technologie et énergies vertes, santé et bien-être, alimentation durable et biodiversité, et émancipation sociale et économique. Les ETF seront cotés à la Bourse de Londres et suivront des indices établis par Circa5000 avec impak Analytics et Bita.