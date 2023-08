Un gérant américain liquide deux fonds ETF anti-"woke»

2nd Vote Funds a annoncé la liquidation de deux fonds ETF anti-"woke», citant le manque de croissance des actifs sous gestion et les coûts opérationnels permanents. Le premier ETF, dénommé 2ndVote Life Neutral Plus ETF, exclut les investissements dans des entreprises soutenant l’avortement. Le second, intitulé 2ndVote Society Defended ETF, investit dans des entreprises soutenant le 2e Amendement, c’est-à-dire le droit du peuple de détenir et de porter des armes, ainsi que les forces de l’ordre. « Les ETF n’ont pas réussi à attirer suffisamment d’actifs pour maintenir la recherche et les opérations », a déclaré David Black, directeur général et fondateur de 2nd Vote, au Financial Times.

A lire aussi:

Les deux ETF ne sont désormais plus cotés sur la bourse Cboe BZX Exchange, Inc à partir du 3 août, précise le communiqué de presse. La date de liquidation est fixée au 14 août. Après cette date, le fonds distribuera en liquide un montant égal à la participation proportionnelle dans l’actif net du fonds aux actionnaires qui n’ont pas encore racheté ou vendu leurs actions. Laffer Tengler Investments, le sous-conseiller du fonds, sera responsable de mener le processus de liquidation du portefeuille.

A lire aussi: