Solactive et Korea IM lancent un nouvel ETF

Le fournisseur d’indices allemand, Solactive renoue avec l’une plus importantes sociétés de gestion coréennes Korea Investment Management (KIM) pour offrir un nouvel indice, socle d’un ETF (Exchange-traded fund) commercialisé par l’asset manager.

Solactive Global Superior Income Top 10 est ainsi suivi par l’ETF ACE Global Income TOP10 Solactive géré par KIM. Coté à la Bourse de Corée, ce fonds listé propose une exposition pour moitié aux marchés actions et pour autre moitié aux obligations à revenus fixes. C’est une solution de rendement qui est ici offerte : l’ETF retient au travers d’autres ETF actions, ceux sont les sous-jacents délivrent les dividendes les plus importants sur les trois dernières années ainsi que des trackers obligataires dont les revenus sont les plus élevés sur la même période.

Les ETF au sein de chaque classe d’actifs sont tous cotés sur les places américaines et pondérés en fonction de leurs rendements. Le produit final exclut les ETP (Exchange-traded products), les ETF de gestion active ou encore les produits à effet de levier ou à performance inverse.