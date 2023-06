Les investisseurs européens misent plus que jamais sur les ETF obligataires

Le succès des ETF obligataires ne s’essouffle pas sur le marché européen. Selon les chiffres de Trackinsight, ces derniers ont collecté pas moins de 2,3 milliards d’euros sur la seule semaine dernière. L’ETF iShares Core € Corp Bond Ucits – EUR (ticker IEAC) sur la dette d’entreprise en euros a en particulier attiré 1 milliard d’euros sur la période. Au total, ce sont toutefois les véhicules investis en dette souveraine qui séduisent, attirant 1,1 milliard d’euros sur la semaine.

Cette très forte collecte porte désormais les souscriptions des ETF obligataires sur l’année 2023 à 29,2 milliards d’euros, tout près des 30,3 milliards des ETF actions. Ces derniers ont pourtant attiré des flux de 332 millions d’euros la semaine dernière, en particulier sur le segment des petites et moyennes capitalisations américaines, suite au rebond de l’indice Russell 2000.

Ainsi, le SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF – USD (ticker R2US)et le iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF – USD (ticker CSUSS) captent respectivement 264 et 254 millions d’euros sur la semaine.