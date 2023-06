Les investisseurs en ETF reprennent goût au risque

Le rallye se poursuit sur les ETF actions. Dans le sillage de la pause de la Fed, les investisseurs du marché européen des fonds indiciels cotés avaient plébiscité les véhicules répliquant des indices actions, en particulier américaines. Selon les chiffres de Trackinsight, la tendance s’est confirmée la semaine dernière avec 1,31 milliard d’euros de souscription sur les ETF actions, dont 1,03 milliard pour les expositions mondiales. Ainsi, l’ETF iShares MSCI ACWI Ucits ETF – USD (ticker SSAC) a attiré 649 millions d’euros, auxquels s’ajoutent notamment les 322 millions de l’UBS ETFs plc – MSCI ACWI SF Ucits ETF (USD) A-acc – USD (ticker ACWIA). Plus étroit, le iShares Core MSCI World Ucits ETF – USD (ticker SWDA) collecte, de son côté, 353 millions. Les actions américaines ne sont pas non plus en reste, deux véhicules adossés au S&P 500 (l’un de iShares et l’autres de XTrackers) attirant respectivement 477 et 387 millions d’euros.

Cet afflux vers les actifs risqués s’est fait au détriment des véhicules obligataires, qui limitent leur collecte à 582 millions d’euros, contre 1,4 milliard en moyenne hebdomadaire depuis début mai. Mais ce sont surtout les ETP adossés aux matières premières, et en particulier à l’or, qui font les frais de cet appétit retrouvé des investisseurs pour le risque. Les produits indiciels cotés répliquant la performance de l’or ont enregistré leur cinquième semaine de décollecte, avec 968 millions d’euros de sorties la semaine dernière.

Une tendance qui pourrait toutefois se renverser rapidement si les inquiétudes sur le plan géopolitique – ravivées par la crise militaire russe de ce week-end – se confirment.