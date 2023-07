Les gestions passives européennes en actions affichent leur pire décollecte mensuelle depuis octobre 2022

Une véritable désaffection. L’European Asset Flows Commentary publié par Morningstar sur l’évolution des encours des fonds ouverts et des ETF (Exchange-traded funds) domiciliés en Europe pour le mois de juin 2023 fait état de rachats nets de 13,8 milliards d’euros en juin. Après une collecte nette de 5,8 et 7,7 milliards d’euros en avril et mai, ces chiffres mensuels témoignent du sentiment négatif des investisseurs dans un contexte d’incertitude économique.

Les fonds investis en actions ont subi les plus fortes sorties avec 9,7 milliards d’euros retirés par les investisseurs au cours du mois. Les stratégies passives actions ont connu leur premier mois négatif en termes de flux depuis octobre 2022 (avec 1,6 milliard d’euros de rachats nets).

En revanche, le mois de juin a été une nouvelle fois positif pour les OPCVM obligataires, qui bénéficient de 8,7 milliards d’euros de flux entrants, ce qui représente leur huitième mois positif consécutif. A noter que les produits passifs ont attiré la quasi-totalité des flux.

Les fonds d’allocation et les fonds alternatifs accusent en juin respectivement 7,5 milliards d’euros et 2 milliards d’euros de sorties nettes.

Les fonds à long terme classés article 8 du règlement SFDR ont perdu 15,5 milliards d’euros ce même lois, tandis que les produits de l’article 9 affichent 440 millions d’euros de rachats nets.

Les actifs sous gestion des véhicules de long terme domiciliés en Europe ont augmenté pour atteindre 10.951 milliards d’euros contre 10.697 milliards d’euros à fin mai.