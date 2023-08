Les ETF sur les thématiques de niche peinent à attirer les investisseurs

Les ETF ferment à un rythme soutenu, nombre de produits de niche peinant à attirer les investisseurs, rapporte le Wall Street Journal. Les fermetures d’ETF dans le monde ont atteint 929 en 2023, contre 373 à la même période de l’an dernier, selon les chiffres d’ETFGI.

La plupart des fonds fermés ont été lancés seulement un ou deux ans avant, sur une thématique étroite, et n’ont jamais réussi à attirer une base solide d’actifs. Parmi les victimes figurent un ETF actions sur le métavers, un ETF « génération Z », des ETF qui achetaient les mêmes actions que les membres du Congrès (un pour les démocrates et un autre pour les républicains) et un fonds sur le cannabis.