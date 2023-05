Les ETF obligataires concluent le mois d’avril par une belle moisson de souscriptions

Le rattrapage des ETF actions pendant la semaine du 17 avril aura finalement fait long feu. Sur la dernière semaine du mois d’avril, ce sont les ETF obligataires qui ont largement dominé les souscriptions nettes sur le marché européen, avec des flux de plus de 1,44 milliard d’euros, selon les chiffres de Trackinsight. Les véhicules adossés aux actions restent quant à eux étals, avec à peine 25 millions de flux nets entrants.

Les souscriptions se sont avant tout dirigées vers produits ayant en sous-jacent les titres de dette des pays développés en général (419 millions d’euros) et américains en particulier (400 millions). Ce sont les émetteurs les mieux notés qui ont tiré leur épingle du jeu avec des flux de 512 millions d’euros vers la dette souveraine et 734 millions vers le crédit investment grade. Deux véhicules de iShares dominent ainsi les flux hebdomadaires : le iShares $ Corp Bond Ucits ETF (Dist) – USD (ticker LQDE) avec 400 millions d’euros d’entrées et le iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate Ucits ETF (Dist) – EUR (ticker CBUJ) avec 241 millions.

Cette tendance hebdomadaire est en droite ligne avec celle du mois d’avril dans son ensemble. Les ETF obligataires ont attiré 6,44 milliards d’euros depuis le 1er avril, dont 2,85 milliards sur le souverain et 2,36 milliards sur la dette corporate investment grade. Les supports plus risqués restent en retrait, avec 309 millions de souscriptions sur les ETF high yield et surtout une légère décollecte de 28 millions sur les ETF de dette émergente. Les ETF actions, de leur côté, enregistrent quelque 4,3 milliards d’euros d’entrées nettes.