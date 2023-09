Les ETF européens signent une rentrée dynamique

Dans la continuité d’un été où la demande est restée soutenue, les ETF actions européens ont enregistré une collecte solide depuis la rentrée, avec deux semaines consécutives à plus de 2 milliards d’euros de flux nets, selon les décomptes de Trackinsight. Ce sont en particulier les actions des pays développés, et notamment des Etats-Unis, qui en bénéficient. Ainsi, l’ETF iShares Core MSCI World Ucits – USD (ticker IWDA) attire 452 millions d’euros depuis le début du mois de septembre, quand le Xtrackers S&P 500 Equal Weight Ucits ETF 1C – USD (ticker XDEW) en capte 271 millions.

Ce succès des sous-jacents actions ne se traduit toutefois pas par une retombée de la fièvre acheteuse qui profite aux ETF obligataires cette année. Depuis le début du mois, ces derniers engrangent 2,3 milliards d’euros de collecte. Comme au premier semestre, la dette souveraine continue de séduire les investisseurs. Deux ETF d’Amundi tirent leur épingle du jeu : le Amundi Govt Bond Highest Rated Euromts Investment Grade Ucits ETF (C) – EUR (ticker DE5A) et le nouveau Amundi Euro Government Tilted Green Bond Ucits ETF Acc – EUR (ticker CB3) qui attirent respectivement 329 et 222 millions d’euros. Mais les sous-jacents crédit regagnent aussi du terrain, en particulier grâce aux 1,1 milliard d’euros collectés par le seul flagship de BlackRock : le iShares Core € Corp Bond Ucits ETF – EUR (ticker IEBC).

Seule ombre au tableau de la rentrée, les produits indiciels adossés aux matières premières. Ces derniers voient sortir plus d’un milliard d’euros depuis le début du mois de septembre. Les ETP sur l’or perdent ainsi 525 millions d’euros et ceux sur le pétrole, 517 millions.