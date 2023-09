Les ETF américains collectent 15,3 milliards de dollars en août

Particulièrement populaires aux Etats-Unis, les ETF affichent de nouveaux records. En août, ETFGI note des entrées nettes de 15,4 milliards de dollars, ce qui porte les souscriptions vers les ETF (Exchange-traded funds) cotés aux États-Unis à 300 milliards de dollars depuis le début de l’année. Après les records de 2021 (594,4 milliards) et 2022 (386,2 milliards), il s’agit là du troisième point haut de collecte.

Les actifs sous gestion sont passés de 6.510 milliards de dollars fin 2022 à 7.450 milliards en aout 2023, soit une hausse de 14,5 %. Fin août, ce marché comptait 3.212 produits provenant de 295 fournisseurs et cotés sur trois marchés.



L’expertise obligataire

Les ETF actions ont rassemblé 1,6 milliard de dollars au cours du mois, portant les entrées nettes depuis le début de l’année à 120,8 milliards de dollars. Une collecte bien en deçà des 190 milliards de dollars sur la période correspondante de 2022. À l’inverse, les ETF obligataires ont engrangé 7,6 milliards de dollars en août, portant les entrées nettes depuis le début de l’année à 109,9 milliards de dollars. Ils dépassent la collecte de 2022 qui atteignait alors 106,5 milliards de dollars.

Plus en détail, les flux entrants les plus conséquents concernent le top 20 des ETF, qui ont en tout recueilli 23 milliards de dollars au cours du mois d’août. Ainsi, le Vanguard S&P 500 ETF a recueilli 4,3 milliards de dollars, soit la plus forte collecte nette individuelle. Il est suivi par iShares Core S&P 500 ETF avec 2,23 milliards de dollars et l’iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF avec 2 milliards de dollars.

A lire aussi: