Les ETF actions drainent de nouveau la collecte

Après quatre semaines successives de flux hebdomadaires inférieurs à un milliard d’euros, les ETF actions du marché européen ont largement profité du regain d’intérêt des investisseurs pour les actifs risqués, après la confirmation de la pause de la Fed dans sa politique de resserrement. Selon les données de Trackinsight, les fonds indiciels cotés adossés à des actions ont enregistré une collecte de 2,97 milliards d’euros la semaine passée, contre 332 millions la semaine précédente et des sorties de 173 millions celle d’avant encore.

Les actions américaines sont les grandes gagnantes de cet afflux de souscriptions, puisqu’elles captent à elles seules 1,52 milliard d’euros. En particulier, deux ETF de BlackRock tirent leur épingle du jeu : le iShares Core S&P 500 Ucits ETF – USD (ticker CSPX) et le iShares Edge MSCI USA Value Factor Ucits ETF – USD (ticker IUVL) qui attirent respectivement 382 et 285 millions d’euros de flux. Suit le véhicule de DWS Xtrackers S&P 500 Swap Ucits ETF 1D – USD (ticker XSXD) et ses 246 millions de collecte.

Après cette semaine très porteuse, les ETF actions rattrapent une partie de leur retard sur les ETF obligataires, qui ont tout de même réussi à attirer 1,39 milliard d’euros. Sur ce segment, c’est l’ETF BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - EUR (ticker JBEM) qui en profite, avec 238 millions de flux nets. Sur l’ensemble du mois de juin, les ETF obligataires continuent de devancer les véhicules actions, avec une collecte de 4,77 milliards d’euros pour les premiers contre 3,91 milliards pour les seconds.