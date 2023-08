Les Bourses de Chine et d’Arabie Saoudite discutent d’une multicotation de leurs ETF

L’opérateur de la Bourse saoudienne, Saudi Tadawul Group et les bourses chinoises de Hong Kong et de Shenzhen sont en pourparlers pour autoriser la multicotation (cross-listing en anglais) de leurs fonds indiciels cotés (ETF) sur leurs plateformes de marché respectives, rapporte Reuters.

L’agence, citant trois sources informées des faits, indique que les discussions n’en sont qu’à leurs prémices et qu’elles pourraient être une première étape vers une coopération plus large entre la Chine et l’Arabie Saoudite. Les sources interrogées par Reuters indiquent que certains des plus gros fournisseurs d’ETF sur le marché chinois ont été avertis ces derniers mois de la possibilité d’un accord sur la multicotation d’ETF avec l’Arabie Saoudite et réfléchissent à cette option.