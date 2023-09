Les banquiers centraux jettent un froid sur le marché européen des ETF obligataires

Le ton restrictif de la Fed et la hausse des taux longs qui s’en est suivie ont gelé les flux sur les ETF obligataires du marché européen la semaine dernière. Selon les chiffres de Trackinsight, à peine 116 millions d’euros sont parvenus jusqu’à la classe d’actifs. C’est la deuxième semaine d’affilée que la collecte hebdomadaire ne dépasse pas les 200 millions d’euros, alors qu’elle avoisinait encore le milliard à la fin de l’été. Les segments les plus risqués ont davantage souffert, à l’image de la dette émergente qui a subi 395 millions d’euros de décollecte. Les deux ETF obligataires qui ont le plus collecté sur la semaine sont le iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF – USD (ISIN : IE00BG0J4957) et le Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 3C - MXN Hedged (ISIN : IE00BM97MV06) mais ils n’attirent que 117 et 104 millions d’euros respectivement, pour des encours limités.

Le nouveau credo des banques centrales autour de taux élevés plus longtemps a aussi pénalisé la collecte des ETF actions : cette dernière plafonne à 800 millions d’euros la semaine dernière. Ce sont les sous-jacents issus des marchés développés qui tirent leur épingle du jeu, comme l’illustrent les 463 millions d’euros de collecte de l’ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF – USD (ISIN : IE00B4L5Y983) ou les 212 millions du iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - Distributing – USD (ISIN : IE00BHZPJ890).