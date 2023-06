Le régulateur indien veut assouplir la règlementation des fonds passifs

Le gendarme financier indien, le Securities and Exchange Board of India, va bientôt publier des nouvelles normes pour les produits passifs afin de réduire le fardeau réglementaire et diminuer davantage les frais, selon Economic Times. Ces nouvelles règlementations s’appliqueront aux fonds indiciels, aux ETF, ainsi qu’aux fonds de fonds qui investissent dans des ETF. Le régulateur indien révisera les exigences concernant le sponsoring d’un fonds commun de placement, afin de permettre aux entités ayant une situation financière saine, dont les fonds de capital-investissement, de devenir des sponsors sans avoir à présenter un historique de bénéfices.

Ces règles offriront une plus grande flexibilité aux fonds indiciels et aux ETF, leur permettant d’offrir transparence, diversification et coûts réduits aux investisseurs, a précisé Ananta Barua, membre du régulateur indien. « En allégeant la charge de conformité, Sebi vise à favoriser la croissance des investissements passifs », a-t-il ajouté lors d’une conférence sur les fonds communs de placement organisée par l’association Assocham à New Delhi.