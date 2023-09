La SEC reporte à nouveau sa décision sur l’agrément d’un premier ETF investi en bitcoins

La Securities and Exchange Commission (SEC), autorité américaine des marchés financiers, a encore reporté sa décision d’approuver ou non un premier fonds indiciel coté (ETF) investi directement en bitcoins, rapporte Bloomberg. Une décision devait être rendue sur les demandes d’agrément d’ETF bitcoin spot de 21Shares et d’Ark Investment Management mais la SEC a désormais jusqu'à janvier 2024 pour faire part de sa décision.

A lire aussi: