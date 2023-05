La dynamique des ETF obligataires s’essouffle début mai

Après un très bon mois d’avril, les ETF européens adossés à des indices obligataires sont plus à la peine sur la première semaine de mai, avec 349 millions d’euros de décollecte, selon les chiffres de Trackinsight. Des sorties essentiellement dues aux véhicules sur la dette américaine qui enregistrent des rachats pour 537 millions d’euros, alors que la Fed a une nouvelle fois remonté ses taux d’un quart de point en milieu de semaine. La zone euro, qui a elle aussi connu une hausse de taux de 0,25 % jeudi, reste plus attractive : les ETF obligataires sur l’eurozone collectent ainsi 259 millions. Toute zone géographique confondue, ce sont les obligations d’entreprise les mieux notées qui souffrent le plus, avec 437 millions d’euros de sorties.

Les ETF actions, de leur côté, débutent le mois avec une collecte de 230 millions d’euros, qui profitent tant aux économies développées qu’au monde émergent. Ainsi, parmi les trois meilleures collectes de la semaine, on trouve deux véhicules sur les actions mondiales : l’ETF iShares Core MSCI World Ucits – USD (ticker SWDA) et l’ETF iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Ucits – USD (ticker MVOL), qui captent respectivement 308 et 237 millions d’euros. Le trio de tête est complété par un véhicule ciblant les actions émergentes, l’ETF iShares Core MSCI EM IMI Ucits – USD (ticker EIMI), qui attire 226 millions.