La collecte des ETF sur les valeurs financières reste très dynamique

L'Agefi

Ark Investment Management, la société de Cathie Wood, a gagné plus de 300 millions de dollars de commissions sur son ETF phare, Ark Disruptive Innovation, depuis son lancement il y a neuf ans, alors que dans le même temps, près de 10 milliards de dollars de capitaux de clients sont partis en fumée, rapporte le Financial Times. Les investisseurs ont continué à investir dans cet ETF, connu sous le nom de ARKK, ces deux dernières années, même s’il a souffert du retournement sur les valeurs technologiques. Ark a récolté plus de 70 % des 310 millions de commissions depuis que la valorisation du fonds a chuté en février 2021, selon FactSet.