JPMorgan AM innove avec des ETF actions ISR gérés activement

Pour ses derniers lancements d’ETF, JP Morgan Asset Management mise sur deux tendances fortes du marché européen : l’investissement durable et la gestion active. Le gérant américain a annoncé avoir ajouté à sa gamme deux ETF actions : le JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (ISIN : IE000BXC49I6) et le JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (ISIN : IE00069JGT58). Ces deux véhicules viennent compléter sa gamme active dite «research enhanced», qui offre une gestion benchmarkée mais enrichie de l’expertise de 90 analystes fondamentaux. Elle compte déjà 8 ETF pour 7 milliards de dollars d’encours, mais ces deux ETF sont les premiers à se positionner comme des investissements durables, au sens de SFDR.

Associant une approche «best-in-class» et plusieurs exclusions sectorielles dont les énergies fossiles, ils ont en effet été construits pour satisfaire les contraintes du règlement européen sur les indices alignés à l’Accord de Paris (Paris-aligned benchmark, ou PAB) : l’empreinte carbone du portefeuille est inférieure de 50 % à l’univers de référence et elle continuera d’être réduite de 7 % en moyenne chaque année. Ils sont ainsi classés dans la catégorie «article 9» du règlement SFDR. Les deux stratégies sont diversifiées, avec 300 à 350 titres pour le véhicule sur les actions mondiales et 150 à 200 pour celui sur les valeurs américaines. Leur tracking error attendue se situe entre 0,75 et 1,25 %, avec une allocation régionale et sectorielle neutre par rapport à l’indice de référence.

JP Morgan AM, qui domine le marché européen des ETF actifs avec près de 11 milliards de dollars sous gestion à mi-septembre selon Trackinsight, est convaincu de leur atout sur le segment de l’ESG. «L'élément actif de ces stratégies joue un rôle crucial de différenciation, en s’appuyant sur notre expérience de 30 ans dans la génération régulière de rendements excédentaires à des coûts compétitifs, ainsi qu’en intégrant l’engagement de notre processus actif pour garantir que les entreprises atteignent les objectifs de durabilité de la stratégie», note Travis Spence, responsable de la distribution des ETF pour la zone EMEA chez JP Morgan AM, dans un communiqué. Une étude de Trackinsight citée par JPM AM aurait ainsi mis en évidence que 68 % des acheteurs d’ETF mondiaux utilisent des stratégies actives pour les ETF ESG, soit purement actives, soit en combinaison avec des stratégies passives.